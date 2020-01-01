Токеномика SHARDS (SHARDS) Откройте для себя ключевую информацию о SHARDS (SHARDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHARDS (SHARDS) SHARDS — это нативный токен протокола Shards Protocol. Он обеспечивает инфраструктуру для проверки подлинности личности, вознаграждений на основе репутации и управления, ориентированного на пользователей, в Web3. SHARDS — это не просто средство обмена, это топливо для новой экономики, основанной на признании, где ваш вклад, а не привлеченное внимание, определяет ваш доступ и преимущества. Официальный сайт: https://shards.tech/ Whitepaper: https://whitepaper.shards.tech/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0xd8707B400A5Dc85CBaDDB7279c2Bf40221dF2521 Купить SHARDS сейчас!

Токеномика и анализ цен SHARDS (SHARDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHARDS (SHARDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02989 $ 0,02989 $ 0,02989 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00696 $ 0,00696 $ 0,00696 Узнайте больше о цене SHARDS (SHARDS)

Токеномика SHARDS (SHARDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHARDS (SHARDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHARDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHARDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARDS, изучите текущую цену SHARDS!

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