Токеномика SHARDS (SHARDS)

Токеномика SHARDS (SHARDS)

Откройте для себя ключевую информацию о SHARDS (SHARDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SHARDS (SHARDS)

SHARDS — это нативный токен протокола Shards Protocol. Он обеспечивает инфраструктуру для проверки подлинности личности, вознаграждений на основе репутации и управления, ориентированного на пользователей, в Web3. SHARDS — это не просто средство обмена, это топливо для новой экономики, основанной на признании, где ваш вклад, а не привлеченное внимание, определяет ваш доступ и преимущества.

Официальный сайт:
https://shards.tech/
Whitepaper:
https://whitepaper.shards.tech/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0xd8707B400A5Dc85CBaDDB7279c2Bf40221dF2521

Токеномика и анализ цен SHARDS (SHARDS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHARDS (SHARDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,02989
$ 0,02989$ 0,02989
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,00696
$ 0,00696$ 0,00696

Токеномика SHARDS (SHARDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SHARDS (SHARDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHARDS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHARDS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARDS, изучите текущую цену SHARDS!

Как купить SHARDS

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История цены SHARDS (SHARDS)

Анализ истории цены SHARDS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.