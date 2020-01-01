Токеномика Tranchess (CHESS)

Токеномика Tranchess (CHESS)

Откройте для себя ключевую информацию о Tranchess (CHESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tranchess (CHESS)

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Официальный сайт:
https://tranchess.com/
Whitepaper:
https://docs.tranchess.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6

Токеномика и анализ цен Tranchess (CHESS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tranchess (CHESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,62M
$ 14,62M$ 14,62M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 200,71M
$ 200,71M$ 200,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,85M
$ 21,85M$ 21,85M
Исторический максимум:
$ 8
$ 8$ 8
Исторический минимум:
$ 0,044805179770472464
$ 0,044805179770472464$ 0,044805179770472464
Текущая цена:
$ 0,07284
$ 0,07284$ 0,07284

Токеномика Tranchess (CHESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tranchess (CHESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHESS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHESS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHESS, изучите текущую цену CHESS!

Как купить CHESS

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История цены Tranchess (CHESS)

Анализ истории цены CHESS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CHESS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.