Токеномика Tranchess (CHESS) Откройте для себя ключевую информацию о Tranchess (CHESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tranchess (CHESS) Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Официальный сайт: https://tranchess.com/ Whitepaper: https://docs.tranchess.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6 Купить CHESS сейчас!

Токеномика и анализ цен Tranchess (CHESS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tranchess (CHESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,62M $ 14,62M $ 14,62M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 200,71M $ 200,71M $ 200,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,85M $ 21,85M $ 21,85M Исторический максимум: $ 8 $ 8 $ 8 Исторический минимум: $ 0,044805179770472464 $ 0,044805179770472464 $ 0,044805179770472464 Текущая цена: $ 0,07284 $ 0,07284 $ 0,07284 Узнайте больше о цене Tranchess (CHESS)

Токеномика Tranchess (CHESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tranchess (CHESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHESS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHESS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHESS, изучите текущую цену CHESS!

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