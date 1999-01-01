SHARDS

SHARDS — это нативный токен протокола Shards Protocol. Он обеспечивает инфраструктуру для проверки подлинности личности, вознаграждений на основе репутации и управления, ориентированного на пользователей, в Web3. SHARDS — это не просто средство обмена, это топливо для новой экономики, основанной на признании, где ваш вклад, а не привлеченное внимание, определяет ваш доступ и преимущества.

Название криптовалютыSHARDS

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеSHARDS — это нативный токен протокола Shards Protocol. Он обеспечивает инфраструктуру для проверки подлинности личности, вознаграждений на основе репутации и управления, ориентированного на пользователей, в Web3. SHARDS — это не просто средство обмена, это топливо для новой экономики, основанной на признании, где ваш вклад, а не привлеченное внимание, определяет ваш доступ и преимущества.

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