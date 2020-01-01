Токеномика Sex Token (SEX)

Токеномика Sex Token (SEX)

Откройте для себя ключевую информацию о Sex Token (SEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sex Token (SEX)

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Официальный сайт:
https://sexone.sex/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xd26B0c6Ef8581E921AE41C66e508C62a581B709D

Токеномика и анализ цен Sex Token (SEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sex Token (SEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00
$ 1,00$ 1,00
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,72K
$ 111,72K$ 111,72K
Исторический максимум:
$ 450 000 000
$ 450 000 000$ 450 000 000
Исторический минимум:
$ 68 316,40105165352
$ 68 316,40105165352$ 68 316,40105165352
Текущая цена:
$ 111 720,83
$ 111 720,83$ 111 720,83

Токеномика Sex Token (SEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sex Token (SEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEX, изучите текущую цену SEX!

Как купить SEX

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История цены Sex Token (SEX)

Анализ истории цены SEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SEX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.