Токеномика Shieldeum (SDM) Откройте для себя ключевую информацию о Shieldeum (SDM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shieldeum (SDM) Безопасные вычислительные мощности для 440 миллионов пользователей криптовалют с помощью децентрализованной физической инфраструктурной сети на основе ИИ. Официальный сайт: https://shieldeum.net/ Whitepaper: https://docs.shieldeum.net/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d Купить SDM сейчас!

Токеномика и анализ цен Shieldeum (SDM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shieldeum (SDM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 267,69M $ 267,69M $ 267,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,73M $ 5,73M $ 5,73M Исторический максимум: $ 0,245913 $ 0,245913 $ 0,245913 Исторический минимум: $ 0,0056952361931929 $ 0,0056952361931929 $ 0,0056952361931929 Текущая цена: $ 0,005729 $ 0,005729 $ 0,005729 Узнайте больше о цене Shieldeum (SDM)

Токеномика Shieldeum (SDM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shieldeum (SDM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDM, изучите текущую цену SDM!

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