Токеномика Rivalz Network (RIZ)

Токеномика Rivalz Network (RIZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Rivalz Network (RIZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network создает уровень абстракции мира, чтобы абстрагироваться от сложностей подключения ИИ-сервисов и агентов к различным ресурсам реального мира, обеспечивая бесшовное взаимодействие и раскрывая весь потенциал будущего, ориентированного на агентов. Используя децентрализованную инфраструктуру, Rivalz позволяет ИИ-агентам использовать человеческую рабочую силу, данные и ресурсы DePIN – от цифровых активов до умных домов. Проект предлагает инфраструктуру ИИ, ориентированную на конфиденциальность, и комплексный набор из пяти основных модулей для преодоления барьеров в области подключения, управления данными и распределения ресурсов, тем самым способствуя наступлению новой эры совместного интеллекта ИИ и человека.

Официальный сайт:
https://rivalz.ai/
Whitepaper:
https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q

Токеномика и анализ цен Rivalz Network (RIZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rivalz Network (RIZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,35M
$ 4,35M$ 4,35M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,15B
$ 1,15B$ 1,15B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,05625
$ 0,05625$ 0,05625
Исторический минимум:
$ 0,00101630910367032
$ 0,00101630910367032$ 0,00101630910367032
Текущая цена:
$ 0,003778
$ 0,003778$ 0,003778

Токеномика Rivalz Network (RIZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rivalz Network (RIZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RIZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RIZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZ, изучите текущую цену RIZ!

Как купить RIZ

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История цены Rivalz Network (RIZ)

Анализ истории цены RIZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.