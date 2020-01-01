Токеномика Rivalz Network (RIZ)
Информация о Rivalz Network (RIZ)
Rivalz Network создает уровень абстракции мира, чтобы абстрагироваться от сложностей подключения ИИ-сервисов и агентов к различным ресурсам реального мира, обеспечивая бесшовное взаимодействие и раскрывая весь потенциал будущего, ориентированного на агентов. Используя децентрализованную инфраструктуру, Rivalz позволяет ИИ-агентам использовать человеческую рабочую силу, данные и ресурсы DePIN – от цифровых активов до умных домов. Проект предлагает инфраструктуру ИИ, ориентированную на конфиденциальность, и комплексный набор из пяти основных модулей для преодоления барьеров в области подключения, управления данными и распределения ресурсов, тем самым способствуя наступлению новой эры совместного интеллекта ИИ и человека.
Токеномика и анализ цен Rivalz Network (RIZ)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rivalz Network (RIZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Rivalz Network (RIZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Rivalz Network (RIZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RIZ, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RIZ.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZ, изучите текущую цену RIZ!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 RIZ = 0,003778 USD