Infinity Rising — это MMO в жанре песочницы с открытым миром и симулятор мультивселенной, действие которого разворачивается между небесным государством, разрушенной Землей и мирами за её пределами. Исследуй, выживай, собирай, создавай, строй, торгуй и защищай свою жизнь в небесах.