Токеномика Hyperion (RION)

Откройте для себя ключевую информацию о Hyperion (RION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:46:42 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Hyperion (RION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperion (RION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,90M
Общее предложение:
$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 19,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 36,31M
Исторический максимум:
$ 1,1977
Исторический минимум:
$ 0,02813140542022481
Текущая цена:
$ 0,3631
Информация о Hyperion (RION)

Hyperion – это высокопроизводительная платформа, работающая на параллельном движке исполнения Aptos. Объединяя агрегацию свопов, маркет-мейкинг (на базе CLMM и предстоящего DLMM) и стратегии хранилищ, Hyperion создает единый бесшовный ончейн-опыт. Таким образом, платформа строит объединенный уровень ликвидности и торговли в экосистеме Aptos.

Официальный сайт:
https://hyperion.xyz/
Whitepaper:
https://docs.hyperion.xyz/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xc0c240c870606a5cb3150795e2d0dfff9f1f7456

Токеномика Hyperion (RION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hyperion (RION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RION, изучите текущую цену RION!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

