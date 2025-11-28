Что такое RION

Токеномика Hyperion (RION) Откройте для себя ключевую информацию о Hyperion (RION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Hyperion (RION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperion (RION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,90M $ 6,90M $ 6,90M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 19,00M $ 19,00M $ 19,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,31M $ 36,31M $ 36,31M Исторический максимум: $ 1,1977 $ 1,1977 $ 1,1977 Исторический минимум: $ 0,02813140542022481 $ 0,02813140542022481 $ 0,02813140542022481 Текущая цена: $ 0,3631 $ 0,3631 $ 0,3631 Узнайте больше о цене Hyperion (RION) Купить RION сейчас!

Информация о Hyperion (RION) Hyperion – это высокопроизводительная платформа, работающая на параллельном движке исполнения Aptos. Объединяя агрегацию свопов, маркет-мейкинг (на базе CLMM и предстоящего DLMM) и стратегии хранилищ, Hyperion создает единый бесшовный ончейн-опыт. Таким образом, платформа строит объединенный уровень ликвидности и торговли в экосистеме Aptos. Hyperion – это высокопроизводительная платформа, работающая на параллельном движке исполнения Aptos. Объединяя агрегацию свопов, маркет-мейкинг (на базе CLMM и предстоящего DLMM) и стратегии хранилищ, Hyperion создает единый бесшовный ончейн-опыт. Таким образом, платформа строит объединенный уровень ликвидности и торговли в экосистеме Aptos. Официальный сайт: https://hyperion.xyz/ Whitepaper: https://docs.hyperion.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc0c240c870606a5cb3150795e2d0dfff9f1f7456

Токеномика Hyperion (RION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyperion (RION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RION, изучите текущую цену RION!

Как купить RION Заинтересованы в добавлении Hyperion (RION) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RION, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RION на MEXC прямо сейчас! История цены Hyperion (RION) Анализ истории цены RION помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RION прямо сейчас! Прогноз цены RION Хотите узнать, куда может двигаться RION? Наша страница прогноза цены RION объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RION прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!