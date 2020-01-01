Токеномика RDO (RDO) Откройте для себя ключевую информацию о RDO (RDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RDO (RDO) Reddio – это высокопроизводительный параллельный 2 уровень, совместимый с Ethereum, использующий технологию нулевого разглашения для достижения непревзойденного масштаба вычислений при сохранении уровня безопасности Ethereum. Reddio совместим с API Ethereum: все смарт-контракты, развернутые в сети Ethereum, можно без проблем реализовать на Reddio. Reddio создан для расширения текущих возможностей блокчейна при полной совместимости как для разработчиков, так и для конечных пользователей. Официальный сайт: https://www.reddio.com/ Whitepaper: https://docs.reddio.com/zkevm/overview Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 Купить RDO сейчас!

Токеномика и анализ цен RDO (RDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RDO (RDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,80M $ 53,80M $ 53,80M Исторический максимум: $ 0,02277 $ 0,02277 $ 0,02277 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00538 $ 0,00538 $ 0,00538 Узнайте больше о цене RDO (RDO)

Токеномика RDO (RDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RDO (RDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDO, изучите текущую цену RDO!

Как купить RDO Заинтересованы в добавлении RDO (RDO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RDO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RDO на MEXC прямо сейчас!

История цены RDO (RDO) Анализ истории цены RDO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RDO прямо сейчас!

Прогноз цены RDO Хотите узнать, куда может двигаться RDO? Наша страница прогноза цены RDO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RDO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!