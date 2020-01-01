Токеномика RDEX (RDEX) Откройте для себя ключевую информацию о RDEX (RDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RDEX (RDEX) Orders.Exchange - это первая децентрализованная биржа с полной архитектурой книги ордеров в сети Bitcoin Layer 1. Она объединяет протокол Ordinals, технологию PSBT, биткойн-скрипты и протокол Nostr для создания первой в мире полноценной торговой системы и пула ликвидности на базе сети Bitcoin Layer 1. Компания самостоятельно написала протокол NIP, который позволяет пользовательским ордерам циркулировать между различными DEX, и активно способствует развитию экосистемы Биткойна и изучению границ Биткойн DeFi. Официальный сайт: https://www.orders.exchange/ Обозреватель блоков: https://ordinalscan.net/inscription/79ddd895e48f5f250cfed1e9656e0eb9416d49711c765990bee20f891be1e386i0 Купить RDEX сейчас!

Токеномика и анализ цен RDEX (RDEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RDEX (RDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 131,00K $ 131,00K $ 131,00K Исторический максимум: $ 0,398 $ 0,398 $ 0,398 Исторический минимум: $ 0,000530588222957301 $ 0,000530588222957301 $ 0,000530588222957301 Текущая цена: $ 0,00131 $ 0,00131 $ 0,00131 Узнайте больше о цене RDEX (RDEX)

Токеномика RDEX (RDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RDEX (RDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RDEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RDEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDEX, изучите текущую цену RDEX!

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