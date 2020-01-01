Токеномика RDEX (RDEX)

Токеномика RDEX (RDEX)

Откройте для себя ключевую информацию о RDEX (RDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RDEX (RDEX)

Orders.Exchange - это первая децентрализованная биржа с полной архитектурой книги ордеров в сети Bitcoin Layer 1. Она объединяет протокол Ordinals, технологию PSBT, биткойн-скрипты и протокол Nostr для создания первой в мире полноценной торговой системы и пула ликвидности на базе сети Bitcoin Layer 1. Компания самостоятельно написала протокол NIP, который позволяет пользовательским ордерам циркулировать между различными DEX, и активно способствует развитию экосистемы Биткойна и изучению границ Биткойн DeFi.

Официальный сайт:
https://www.orders.exchange/
Обозреватель блоков:
https://ordinalscan.net/inscription/79ddd895e48f5f250cfed1e9656e0eb9416d49711c765990bee20f891be1e386i0

Токеномика и анализ цен RDEX (RDEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RDEX (RDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 131,00K
$ 131,00K$ 131,00K
Исторический максимум:
$ 0,398
$ 0,398$ 0,398
Исторический минимум:
$ 0,000530588222957301
$ 0,000530588222957301$ 0,000530588222957301
Текущая цена:
$ 0,00131
$ 0,00131$ 0,00131

Токеномика RDEX (RDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RDEX (RDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RDEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RDEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDEX, изучите текущую цену RDEX!

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История цены RDEX (RDEX)

Анализ истории цены RDEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.