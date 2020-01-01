Токеномика Star Atlas DAO (POLIS) Откройте для себя ключевую информацию о Star Atlas DAO (POLIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Star Atlas DAO (POLIS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Официальный сайт: https://staratlas.com Whitepaper: https://staratlas.com/white-paper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Купить POLIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Star Atlas DAO (POLIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Star Atlas DAO (POLIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,41M $ 14,41M $ 14,41M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 292,58M $ 292,58M $ 292,58M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 14,98 $ 14,98 $ 14,98 Исторический минимум: $ 0,04294035647935489 $ 0,04294035647935489 $ 0,04294035647935489 Текущая цена: $ 0,04924 $ 0,04924 $ 0,04924 Узнайте больше о цене Star Atlas DAO (POLIS)

Токеномика Star Atlas DAO (POLIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Star Atlas DAO (POLIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLIS, изучите текущую цену POLIS!

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