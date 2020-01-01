Токеномика Pond Coin (PNDC) Откройте для себя ключевую информацию о Pond Coin (PNDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pond Coin (PNDC) Pond0x - монета-мем на Ethereum. Официальный сайт: https://www.pond0x.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Купить PNDC сейчас!

Токеномика и анализ цен Pond Coin (PNDC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pond Coin (PNDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 22,55T $ 22,55T $ 22,55T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Исторический максимум: $ 0,0000032 $ 0,0000032 $ 0,0000032 Исторический минимум: $ 0,000000000000000003 $ 0,000000000000000003 $ 0,000000000000000003 Текущая цена: $ 0,00000007412 $ 0,00000007412 $ 0,00000007412 Узнайте больше о цене Pond Coin (PNDC)

Токеномика Pond Coin (PNDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pond Coin (PNDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PNDC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PNDC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNDC, изучите текущую цену PNDC!

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