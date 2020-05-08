Токеномика Cashaa (CAS) Откройте для себя ключевую информацию о Cashaa (CAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cashaa (CAS) Cashaa - это крупнейший криптовалютный необанк, базирующийся в Великобритании и обслуживающий сотни криптовалютных предприятий. Он начал свою работу в 2016 году как P2P-сервис денежных переводов из Великобритании в Азию и Африку (CashAA) с использованием биткоина. В конце 2017 года Cashaa решила решить банковский вопрос для всей криптоиндустрии. Теперь у них готова криптовалютная банковская платформа для старых и новых денег. Официальный сайт: https://www.cashaa.com/ Whitepaper: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Купить CAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Cashaa (CAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cashaa (CAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,55M $ 1,55M $ 1,55M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,55M $ 1,55M $ 1,55M Исторический максимум: $ 0,248 $ 0,248 $ 0,248 Исторический минимум: $ 0,000986640148312823 $ 0,000986640148312823 $ 0,000986640148312823 Текущая цена: $ 0,001553 $ 0,001553 $ 0,001553 Узнайте больше о цене Cashaa (CAS)

Токеномика Cashaa (CAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cashaa (CAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAS, изучите текущую цену CAS!

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