Токеномика Cashaa (CAS)

Токеномика Cashaa (CAS)

Откройте для себя ключевую информацию о Cashaa (CAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cashaa (CAS)

Cashaa - это крупнейший криптовалютный необанк, базирующийся в Великобритании и обслуживающий сотни криптовалютных предприятий. Он начал свою работу в 2016 году как P2P-сервис денежных переводов из Великобритании в Азию и Африку (CashAA) с использованием биткоина. В конце 2017 года Cashaa решила решить банковский вопрос для всей криптоиндустрии. Теперь у них готова криптовалютная банковская платформа для старых и новых денег.

Официальный сайт:
https://www.cashaa.com/
Whitepaper:
https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c

Токеномика и анализ цен Cashaa (CAS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cashaa (CAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,55M
$ 1,55M$ 1,55M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,55M
$ 1,55M$ 1,55M
Исторический максимум:
$ 0,248
$ 0,248$ 0,248
Исторический минимум:
$ 0,000986640148312823
$ 0,000986640148312823$ 0,000986640148312823
Текущая цена:
$ 0,001553
$ 0,001553$ 0,001553

Токеномика Cashaa (CAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cashaa (CAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAS, изучите текущую цену CAS!

Как купить CAS

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История цены Cashaa (CAS)

Анализ истории цены CAS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.