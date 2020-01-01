Токеномика SEDA (SEDA) Откройте для себя ключевую информацию о SEDA (SEDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SEDA (SEDA) SEDA - это стандарт для модульной передачи данных и запросов. Любой тип данных, для всех сетей. Официальный сайт: https://www.seda.xyz/ Whitepaper: https://docs.seda.xyz/seda-network Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7 Купить SEDA сейчас!

Токеномика и анализ цен SEDA (SEDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SEDA (SEDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,09318 $ 0,09318 $ 0,09318 Исторический минимум: $ 0,02137232710306968 $ 0,02137232710306968 $ 0,02137232710306968 Текущая цена: $ 0,03919 $ 0,03919 $ 0,03919 Узнайте больше о цене SEDA (SEDA)

Токеномика SEDA (SEDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SEDA (SEDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEDA, изучите текущую цену SEDA!

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