«Маленькие слаймы, большое влияние – каждый шаг открывает новые возможности.» SLIMEX – это интерактивная игровая экосистема Web3 на базе токена $SLX, выросшая из популярной idle-RPG Slime Miner и развивающая Slime-вселенную в играх и сервисах. Она объединяет простоту и масштаб Web2 с возможностями Web3: сезонный геймплей, интеграцию NFT и масштабируемые награды. С более чем 22 миллионами пользователей и 150 000 активных игроков ежедневно, SLIMEX строит сеть нового поколения, где объединяются игры, создатели и интерактивные экономики.