Токеномика SLIMEX (SLX)

Откройте для себя ключевую информацию о SLIMEX (SLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:01:46 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен SLIMEX (SLX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SLIMEX (SLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,50M
$ 17,50M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,73B
$ 1,73B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 100,97M
$ 100,97M
Исторический максимум:
$ 0,0162
$ 0,0162
Исторический минимум:
$ 0,005582250839159196
$ 0,005582250839159196
Текущая цена:
$ 0,010097
$ 0,010097

Информация о SLIMEX (SLX)

«Маленькие слаймы, большое влияние – каждый шаг открывает новые возможности.» SLIMEX – это интерактивная игровая экосистема Web3 на базе токена $SLX, выросшая из популярной idle-RPG Slime Miner и развивающая Slime-вселенную в играх и сервисах. Она объединяет простоту и масштаб Web2 с возможностями Web3: сезонный геймплей, интеграцию NFT и масштабируемые награды. С более чем 22 миллионами пользователей и 150 000 активных игроков ежедневно, SLIMEX строит сеть нового поколения, где объединяются игры, создатели и интерактивные экономики.

Официальный сайт:
https://slimex.io/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

Токеномика SLIMEX (SLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SLIMEX (SLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLX, изучите текущую цену SLX!

История цены SLIMEX (SLX)

Анализ истории цены SLX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SLX

Хотите узнать, куда может двигаться SLX? Наша страница прогноза цены SLX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

