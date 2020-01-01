Токеномика Primex Finance (PMX) Откройте для себя ключевую информацию о Primex Finance (PMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Primex Finance (PMX) Primex Finance – это протокол/приложение для торговли с кредитным плечом и доходности, позволяющее использовать ликвидность кредитора для увеличения позиций по другим протоколам DeFi. Вы можете использовать RWA, позиции DEX LP, торговать с кредитным плечом на спотовых DEX, входить в LST, LRT – все это с использованием кредитной ликвидности. Официальный сайт: https://primex.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf Купить PMX сейчас!

Токеномика и анализ цен Primex Finance (PMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Primex Finance (PMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 239,15K $ 239,15K $ 239,15K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 70,88M $ 70,88M $ 70,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Исторический максимум: $ 0,288 $ 0,288 $ 0,288 Исторический минимум: $ 0,003406534090111628 $ 0,003406534090111628 $ 0,003406534090111628 Текущая цена: $ 0,003374 $ 0,003374 $ 0,003374 Узнайте больше о цене Primex Finance (PMX)

Токеномика Primex Finance (PMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Primex Finance (PMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMX, изучите текущую цену PMX!

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