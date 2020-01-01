Токеномика Primex Finance (PMX)

Токеномика Primex Finance (PMX)

Откройте для себя ключевую информацию о Primex Finance (PMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Primex Finance (PMX)

Primex Finance – это протокол/приложение для торговли с кредитным плечом и доходности, позволяющее использовать ликвидность кредитора для увеличения позиций по другим протоколам DeFi. Вы можете использовать RWA, позиции DEX LP, торговать с кредитным плечом на спотовых DEX, входить в LST, LRT – все это с использованием кредитной ликвидности.

Официальный сайт:
https://primex.finance/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf

Токеномика и анализ цен Primex Finance (PMX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Primex Finance (PMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 239,15K
$ 239,15K$ 239,15K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 70,88M
$ 70,88M$ 70,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M
Исторический максимум:
$ 0,288
$ 0,288$ 0,288
Исторический минимум:
$ 0,003406534090111628
$ 0,003406534090111628$ 0,003406534090111628
Текущая цена:
$ 0,003374
$ 0,003374$ 0,003374

Токеномика Primex Finance (PMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Primex Finance (PMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PMX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PMX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMX, изучите текущую цену PMX!

Как купить PMX

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История цены Primex Finance (PMX)

Анализ истории цены PMX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PMX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.