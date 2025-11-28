Токеномика PHILCOIN (PHL)

Токеномика PHILCOIN (PHL)

Откройте для себя ключевую информацию о PHILCOIN (PHL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:44:30 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен PHILCOIN (PHL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PHILCOIN (PHL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 119,85M
$ 119,85M$ 119,85M
Исторический максимум:
$ 0,03403
$ 0,03403$ 0,03403
Исторический минимум:
$ 0,000828659014263877
$ 0,000828659014263877$ 0,000828659014263877
Текущая цена:
$ 0,02397
$ 0,02397$ 0,02397

Информация о PHILCOIN (PHL)

Philcoin – первая в мире благотворительная монета, которая меняет подход к благотворительности. Основанная на убеждении, что каждый должен иметь возможность дарить и получать, Philcoin является токеном вознаграждений Get2Give в экосистеме PhilSocial: пользователи зарабатывают вознаграждения за привлечение новых пользователей, транзакции и участие в платформе, а затем получают доступ к этим вознаграждениям, возвращая их на проверенные благотворительные цели.

Официальный сайт:
https://philcoin.io
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x24c80d7f032bc8d308f10d59e20d5a65b90b7334

Токеномика PHILCOIN (PHL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PHILCOIN (PHL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PHL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PHL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHL, изучите текущую цену PHL!

