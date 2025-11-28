Philcoin – первая в мире благотворительная монета, которая меняет подход к благотворительности. Основанная на убеждении, что каждый должен иметь возможность дарить и получать, Philcoin является токеном вознаграждений Get2Give в экосистеме PhilSocial: пользователи зарабатывают вознаграждения за привлечение новых пользователей, транзакции и участие в платформе, а затем получают доступ к этим вознаграждениям, возвращая их на проверенные благотворительные цели.