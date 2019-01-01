Токеномика PAX Gold (PAXG) Откройте для себя ключевую информацию о PAX Gold (PAXG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAX Gold (PAXG) Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Официальный сайт: https://www.paxos.com/paxgold/ Whitepaper: https://www.paxos.com/pax-gold-whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Купить PAXG сейчас!

Токеномика и анализ цен PAX Gold (PAXG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAX Gold (PAXG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 906,76M $ 906,76M $ 906,76M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 274,57K $ 274,57K $ 274,57K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3 574,73 $ 3 574,73 $ 3 574,73 Исторический минимум: $ 1 387,97650287 $ 1 387,97650287 $ 1 387,97650287 Текущая цена: $ 3 302,46 $ 3 302,46 $ 3 302,46 Узнайте больше о цене PAX Gold (PAXG)

Токеномика PAX Gold (PAXG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAX Gold (PAXG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAXG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAXG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAXG, изучите текущую цену PAXG!

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