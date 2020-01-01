Токеномика Ordify (ORFY) Откройте для себя ключевую информацию о Ordify (ORFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ordify (ORFY) Ordify предлагает набор тщательно разработанных продуктов, предназначенных для повышения эффективности ваших инвестиций в различные сети блокчейн. Этот набор включает в себя Launchpad, Bridge, Кошелек, и мы изучаем возможность добавления новых инструментов для дальнейшего расширения функциональности набора. Официальный сайт: https://ordify.world Whitepaper: https://ordify.gitbook.io/ordifyworld/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x39f0F4c64c7Ad1Ebb25cfEaFdd221cDEe3084441 Купить ORFY сейчас!

Токеномика и анализ цен Ordify (ORFY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ordify (ORFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Исторический максимум: $ 0,9438 $ 0,9438 $ 0,9438 Исторический минимум: $ 0,010652267195026351 $ 0,010652267195026351 $ 0,010652267195026351 Текущая цена: $ 0,01217 $ 0,01217 $ 0,01217 Узнайте больше о цене Ordify (ORFY)

Токеномика Ordify (ORFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ordify (ORFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORFY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORFY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORFY, изучите текущую цену ORFY!

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