Токеномика Ordify (ORFY)

Токеномика Ordify (ORFY)

Откройте для себя ключевую информацию о Ordify (ORFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ordify (ORFY)

Ordify предлагает набор тщательно разработанных продуктов, предназначенных для повышения эффективности ваших инвестиций в различные сети блокчейн. Этот набор включает в себя Launchpad, Bridge, Кошелек, и мы изучаем возможность добавления новых инструментов для дальнейшего расширения функциональности набора.

Официальный сайт:
https://ordify.world
Whitepaper:
https://ordify.gitbook.io/ordifyworld/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x39f0F4c64c7Ad1Ebb25cfEaFdd221cDEe3084441

Токеномика и анализ цен Ordify (ORFY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ordify (ORFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M
Исторический максимум:
$ 0,9438
$ 0,9438$ 0,9438
Исторический минимум:
$ 0,010652267195026351
$ 0,010652267195026351$ 0,010652267195026351
Текущая цена:
$ 0,01217
$ 0,01217$ 0,01217

Токеномика Ordify (ORFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ordify (ORFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORFY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORFY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORFY, изучите текущую цену ORFY!

Как купить ORFY

Заинтересованы в добавлении Ordify (ORFY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ORFY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ordify (ORFY)

Анализ истории цены ORFY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ORFY

Хотите узнать, куда может двигаться ORFY? Наша страница прогноза цены ORFY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.