Токеномика Open Meta City (OMZ) Откройте для себя ключевую информацию о Open Meta City (OMZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Open Meta City (OMZ) Open Meta City - это платформа Own to Earn (O2E), объединяющая Web 2 и Web 3 для преобразования недвижимости и общественного взаимодействия, нацеленная на массовое распространение путем привлечения пользователей к улучшению их цифрового и физического опыта с помощью геймификации, образовательных инициатив и токенизации. Она объединяет виртуальный опыт с элементами реальной жизни и способствует формированию динамичного сообщества, в котором пользователи могут участвовать в различных мероприятиях и событиях. Официальный сайт: https://openmeta.city Whitepaper: https://openmetacity.gitbook.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676 Купить OMZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Open Meta City (OMZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Open Meta City (OMZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,08M $ 8,08M $ 8,08M Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,024197755028998087 $ 0,024197755028998087 $ 0,024197755028998087 Текущая цена: $ 0,04038 $ 0,04038 $ 0,04038 Узнайте больше о цене Open Meta City (OMZ)

Токеномика Open Meta City (OMZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Open Meta City (OMZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMZ, изучите текущую цену OMZ!

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