Токеномика Open Meta City (OMZ)

Токеномика Open Meta City (OMZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Open Meta City (OMZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Open Meta City (OMZ)

Open Meta City - это платформа Own to Earn (O2E), объединяющая Web 2 и Web 3 для преобразования недвижимости и общественного взаимодействия, нацеленная на массовое распространение путем привлечения пользователей к улучшению их цифрового и физического опыта с помощью геймификации, образовательных инициатив и токенизации. Она объединяет виртуальный опыт с элементами реальной жизни и способствует формированию динамичного сообщества, в котором пользователи могут участвовать в различных мероприятиях и событиях.

Официальный сайт:
https://openmeta.city
Whitepaper:
https://openmetacity.gitbook.io
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676

Токеномика и анализ цен Open Meta City (OMZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Open Meta City (OMZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,08M
$ 8,08M$ 8,08M
Исторический максимум:
$ 1
$ 1$ 1
Исторический минимум:
$ 0,024197755028998087
$ 0,024197755028998087$ 0,024197755028998087
Текущая цена:
$ 0,04038
$ 0,04038$ 0,04038

Токеномика Open Meta City (OMZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Open Meta City (OMZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OMZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OMZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMZ, изучите текущую цену OMZ!

Как купить OMZ

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История цены Open Meta City (OMZ)

Анализ истории цены OMZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OMZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.