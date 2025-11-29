Токеномика Adix (ADIX)

Токеномика Adix (ADIX)

Откройте для себя ключевую информацию о Adix (ADIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:30:21 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Adix (ADIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Adix (ADIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M
Исторический максимум:
$ 0,0018251
$ 0,0018251$ 0,0018251
Исторический минимум:
$ 0,000009517669010937
$ 0,000009517669010937$ 0,000009517669010937
Текущая цена:
$ 0,0000126
$ 0,0000126$ 0,0000126

Информация о Adix (ADIX)

Adix – это революционный ИИ-агент, преобразующий экономику Shop & Earn (Покупайте и зарабатывайте) объемом 30 трлн $, объединяя бренды, инфлюенсеров и 5 миллиардов пользователей с помощью искусственного интеллекта и Web3.

Официальный сайт:
https://www.adix.world/
Whitepaper:
https://docs.adixai.app/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x020766ddfc022c26bd30ced6efd2ba8062dd7bac

Токеномика Adix (ADIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Adix (ADIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ADIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ADIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADIX, изучите текущую цену ADIX!

Как купить ADIX

Заинтересованы в добавлении Adix (ADIX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ADIX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Adix (ADIX)

Анализ истории цены ADIX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ADIX

Хотите узнать, куда может двигаться ADIX? Наша страница прогноза цены ADIX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»