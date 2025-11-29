Что такое ADIX

Токеномика и анализ цен Adix (ADIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Adix (ADIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Исторический максимум: $ 0,0018251 $ 0,0018251 $ 0,0018251 Исторический минимум: $ 0,000009517669010937 $ 0,000009517669010937 $ 0,000009517669010937 Текущая цена: $ 0,0000126 $ 0,0000126 $ 0,0000126 Узнайте больше о цене Adix (ADIX) Купить ADIX сейчас!

Информация о Adix (ADIX) Adix – это революционный ИИ-агент, преобразующий экономику Shop & Earn (Покупайте и зарабатывайте) объемом 30 трлн $, объединяя бренды, инфлюенсеров и 5 миллиардов пользователей с помощью искусственного интеллекта и Web3. Официальный сайт: https://www.adix.world/ Whitepaper: https://docs.adixai.app/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x020766ddfc022c26bd30ced6efd2ba8062dd7bac

Токеномика Adix (ADIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Adix (ADIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADIX, изучите текущую цену ADIX!

Как купить ADIX Заинтересованы в добавлении Adix (ADIX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ADIX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ADIX на MEXC прямо сейчас! История цены Adix (ADIX) Анализ истории цены ADIX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ADIX прямо сейчас! Прогноз цены ADIX Хотите узнать, куда может двигаться ADIX? Наша страница прогноза цены ADIX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ADIX прямо сейчас!

