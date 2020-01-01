Токеномика Neurashi (NEI) Откройте для себя ключевую информацию о Neurashi (NEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neurashi (NEI) Neurashi - это передовая блокчейн-система на базе ИИ, объединяющая возможности искусственного интеллекта и блокчейн-инфраструктуры. Она использует криптоэкономическую систему стимулирования для укрепления доверия и надежности и призвана устранять недостатки, присущие глобальным системам искусственного интеллекта, обеспечивая прозрачность и открытость. Официальный сайт: https://neurashi.com/ Whitepaper: https://neurashi.com/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Купить NEI сейчас!

Токеномика и анализ цен Neurashi (NEI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neurashi (NEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 539,02K $ 539,02K $ 539,02K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 274,73M $ 274,73M $ 274,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,96M $ 1,96M $ 1,96M Исторический максимум: $ 0,03864 $ 0,03864 $ 0,03864 Исторический минимум: $ 0,001781942202916982 $ 0,001781942202916982 $ 0,001781942202916982 Текущая цена: $ 0,001962 $ 0,001962 $ 0,001962 Узнайте больше о цене Neurashi (NEI)

Токеномика Neurashi (NEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neurashi (NEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEI, изучите текущую цену NEI!

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