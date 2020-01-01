Токеномика Neurashi (NEI)

Токеномика Neurashi (NEI)

Откройте для себя ключевую информацию о Neurashi (NEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Neurashi (NEI)

Neurashi - это передовая блокчейн-система на базе ИИ, объединяющая возможности искусственного интеллекта и блокчейн-инфраструктуры. Она использует криптоэкономическую систему стимулирования для укрепления доверия и надежности и призвана устранять недостатки, присущие глобальным системам искусственного интеллекта, обеспечивая прозрачность и открытость.

Официальный сайт:
https://neurashi.com/
Whitepaper:
https://neurashi.com/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK

Токеномика и анализ цен Neurashi (NEI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neurashi (NEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 539,02K
$ 539,02K$ 539,02K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 274,73M
$ 274,73M$ 274,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M
Исторический максимум:
$ 0,03864
$ 0,03864$ 0,03864
Исторический минимум:
$ 0,001781942202916982
$ 0,001781942202916982$ 0,001781942202916982
Текущая цена:
$ 0,001962
$ 0,001962$ 0,001962

Токеномика Neurashi (NEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Neurashi (NEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEI, изучите текущую цену NEI!

Как купить NEI

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История цены Neurashi (NEI)

Анализ истории цены NEI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.