Токеномика Atlas Navi (NAVI)

Токеномика Atlas Navi (NAVI)

Откройте для себя ключевую информацию о Atlas Navi (NAVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi - первое навигационное приложение Drive to Earn (езди и зарабатывай), которое использует искусственный интеллект и камеру смартфона, чтобы избежать пробок, определяя дорожные условия (перекрытия, дорожные работы, выбоины), аварии, движение по каждой полосе, свободные места для парковки, полицейские машины и перенаправляя водителей. В приложении представлены лицензированные 3D-мобили NFT и механизм Drive to Earn, вознаграждающий пользователей за каждую пройденную милю. За последние 2 года число загрузок Atlas Navi на iOS и Android достигло 750 000, при этом более 150 000 ежедневных активных пользователей проезжают более 5 000 000 миль в день. Благодаря массовому внедрению и высокой полезности токена, Atlas Navi является одним из самых быстрорастущих WEB3-приложений, революционизирующим навигационные приложения с помощью ИИ и аппаратных технических устройств DePin.

Официальный сайт:
https://www.atlasnavi.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1

Токеномика и анализ цен Atlas Navi (NAVI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atlas Navi (NAVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,67M
$ 4,67M$ 4,67M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 161,71M
$ 161,71M$ 161,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,67M
$ 8,67M$ 8,67M
Исторический максимум:
$ 0,75
$ 0,75$ 0,75
Исторический минимум:
$ 0,014185779862416587
$ 0,014185779862416587$ 0,014185779862416587
Текущая цена:
$ 0,0289
$ 0,0289$ 0,0289

Токеномика Atlas Navi (NAVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Atlas Navi (NAVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAVI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAVI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVI, изучите текущую цену NAVI!

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История цены Atlas Navi (NAVI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.