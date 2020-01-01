Токеномика Atlas Navi (NAVI)
Информация о Atlas Navi (NAVI)
Atlas Navi - первое навигационное приложение Drive to Earn (езди и зарабатывай), которое использует искусственный интеллект и камеру смартфона, чтобы избежать пробок, определяя дорожные условия (перекрытия, дорожные работы, выбоины), аварии, движение по каждой полосе, свободные места для парковки, полицейские машины и перенаправляя водителей. В приложении представлены лицензированные 3D-мобили NFT и механизм Drive to Earn, вознаграждающий пользователей за каждую пройденную милю. За последние 2 года число загрузок Atlas Navi на iOS и Android достигло 750 000, при этом более 150 000 ежедневных активных пользователей проезжают более 5 000 000 миль в день. Благодаря массовому внедрению и высокой полезности токена, Atlas Navi является одним из самых быстрорастущих WEB3-приложений, революционизирующим навигационные приложения с помощью ИИ и аппаратных технических устройств DePin.
Токеномика и анализ цен Atlas Navi (NAVI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atlas Navi (NAVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Atlas Navi (NAVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Atlas Navi (NAVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NAVI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NAVI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVI, изучите текущую цену NAVI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 NAVI = 0,0289 USD