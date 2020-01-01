Токеномика Atlas Navi (NAVI) Откройте для себя ключевую информацию о Atlas Navi (NAVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Atlas Navi (NAVI) Atlas Navi - первое навигационное приложение Drive to Earn (езди и зарабатывай), которое использует искусственный интеллект и камеру смартфона, чтобы избежать пробок, определяя дорожные условия (перекрытия, дорожные работы, выбоины), аварии, движение по каждой полосе, свободные места для парковки, полицейские машины и перенаправляя водителей. В приложении представлены лицензированные 3D-мобили NFT и механизм Drive to Earn, вознаграждающий пользователей за каждую пройденную милю. За последние 2 года число загрузок Atlas Navi на iOS и Android достигло 750 000, при этом более 150 000 ежедневных активных пользователей проезжают более 5 000 000 миль в день. Благодаря массовому внедрению и высокой полезности токена, Atlas Navi является одним из самых быстрорастущих WEB3-приложений, революционизирующим навигационные приложения с помощью ИИ и аппаратных технических устройств DePin. Официальный сайт: https://www.atlasnavi.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Купить NAVI сейчас!

Токеномика и анализ цен Atlas Navi (NAVI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atlas Navi (NAVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,67M $ 4,67M $ 4,67M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 161,71M $ 161,71M $ 161,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,67M $ 8,67M $ 8,67M Исторический максимум: $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 Исторический минимум: $ 0,014185779862416587 $ 0,014185779862416587 $ 0,014185779862416587 Текущая цена: $ 0,0289 $ 0,0289 $ 0,0289 Узнайте больше о цене Atlas Navi (NAVI)

Токеномика Atlas Navi (NAVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Atlas Navi (NAVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAVI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAVI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVI, изучите текущую цену NAVI!

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