Токеномика NAM (NAM) Откройте для себя ключевую информацию о NAM (NAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NAM (NAM) Namada – это модульный уровень конфиденциальности для мультичейн. Это блокчейн 1 уровня с консенсусом «доказательство доли владения» (PoS), который защищает персональные данные пользователей, предоставляя защищенный хаб активов и возможность осуществлять защищенные кроссчейн-транзакции. Namada поддерживает любые активы и может быть использована для добавления защиты данных к существующим сетям, dApp-приложениям, токенам и NFT. В основном написанная на языке Rust, Namada использует консенсус CometBFT и протокол IBC (межблокчейн-коммуникации) для взаимодействия между сетями, но также может быть обновлена для поддержки экосистем за пределами IBC. Используя передовые криптографические технологии, такие как zk-SNARKs, и обладая высоким потенциалом взаимодействия с другими сетями, Namada позиционирует себя как полезный криптографический инструмент для защиты данных пользователей ончейн при взаимодействии с множеством других сетей и протоколов. Официальный сайт: http://namada.net/ Обозреватель блоков: https://explorer75.org/namada/tokens/tnam1q9gr66cvu4hrzm0sd5kmlnjje82gs3xlfg3v6nu7 Купить NAM сейчас!

Токеномика и анализ цен NAM (NAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAM (NAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1732 $ 0,1732 $ 0,1732 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02183 $ 0,02183 $ 0,02183 Узнайте больше о цене NAM (NAM)

Токеномика NAM (NAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NAM (NAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAM, изучите текущую цену NAM!

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