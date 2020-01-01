Токеномика NAM (NAM)
Информация о NAM (NAM)
Namada – это модульный уровень конфиденциальности для мультичейн. Это блокчейн 1 уровня с консенсусом «доказательство доли владения» (PoS), который защищает персональные данные пользователей, предоставляя защищенный хаб активов и возможность осуществлять защищенные кроссчейн-транзакции. Namada поддерживает любые активы и может быть использована для добавления защиты данных к существующим сетям, dApp-приложениям, токенам и NFT. В основном написанная на языке Rust, Namada использует консенсус CometBFT и протокол IBC (межблокчейн-коммуникации) для взаимодействия между сетями, но также может быть обновлена для поддержки экосистем за пределами IBC. Используя передовые криптографические технологии, такие как zk-SNARKs, и обладая высоким потенциалом взаимодействия с другими сетями, Namada позиционирует себя как полезный криптографический инструмент для защиты данных пользователей ончейн при взаимодействии с множеством других сетей и протоколов.
Токеномика и анализ цен NAM (NAM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAM (NAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика NAM (NAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики NAM (NAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NAM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NAM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAM, изучите текущую цену NAM!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.