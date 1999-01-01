NAM

Namada – это модульный уровень конфиденциальности для мультичейн. Это блокчейн 1 уровня с консенсусом «доказательство доли владения» (PoS), который защищает персональные данные пользователей, предоставляя защищенный хаб активов и возможность осуществлять защищенные кроссчейн-транзакции. Namada поддерживает любые активы и может быть использована для добавления защиты данных к существующим сетям, dApp-приложениям, токенам и NFT. В основном написанная на языке Rust, Namada использует консенсус CometBFT и протокол IBC (межблокчейн-коммуникации) для взаимодействия между сетями, но также может быть обновлена для поддержки экосистем за пределами IBC. Используя передовые криптографические технологии, такие как zk-SNARKs, и обладая высоким потенциалом взаимодействия с другими сетями, Namada позиционирует себя как полезный криптографический инструмент для защиты данных пользователей ончейн при взаимодействии с множеством других сетей и протоколов.

Название криптовалютыNAM

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнNAMADA

ВведениеNamada – это модульный уровень конфиденциальности для мультичейн. Это блокчейн 1 уровня с консенсусом «доказательство доли владения» (PoS), который защищает персональные данные пользователей, предоставляя защищенный хаб активов и возможность осуществлять защищенные кроссчейн-транзакции. Namada поддерживает любые активы и может быть использована для добавления защиты данных к существующим сетям, dApp-приложениям, токенам и NFT. В основном написанная на языке Rust, Namada использует консенсус CometBFT и протокол IBC (межблокчейн-коммуникации) для взаимодействия между сетями, но также может быть обновлена для поддержки экосистем за пределами IBC. Используя передовые криптографические технологии, такие как zk-SNARKs, и обладая высоким потенциалом взаимодействия с другими сетями, Namada позиционирует себя как полезный криптографический инструмент для защиты данных пользователей ончейн при взаимодействии с множеством других сетей и протоколов.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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