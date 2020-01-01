Токеномика MUBI (MUBI)

Токеномика MUBI (MUBI)

Откройте для себя ключевую информацию о MUBI (MUBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MUBI (MUBI)

Поддержка всей экосистемы децентрализованных приложений MultiBit.

Официальный сайт:
https://multibit.exchange/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93

Токеномика и анализ цен MUBI (MUBI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MUBI (MUBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,21M
$ 3,21M$ 3,21M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 950,00M
$ 950,00M$ 950,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,38M
$ 3,38M$ 3,38M
Исторический максимум:
$ 0,3845
$ 0,3845$ 0,3845
Исторический минимум:
$ 0,000888612665530881
$ 0,000888612665530881$ 0,000888612665530881
Текущая цена:
$ 0,003384
$ 0,003384$ 0,003384

Токеномика MUBI (MUBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MUBI (MUBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MUBI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MUBI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUBI, изучите текущую цену MUBI!

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История цены MUBI (MUBI)

Анализ истории цены MUBI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.