Токеномика MUBI (MUBI) Откройте для себя ключевую информацию о MUBI (MUBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MUBI (MUBI) Поддержка всей экосистемы децентрализованных приложений MultiBit. Официальный сайт: https://multibit.exchange/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93 Купить MUBI сейчас!

Токеномика и анализ цен MUBI (MUBI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MUBI (MUBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,21M $ 3,21M $ 3,21M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,38M $ 3,38M $ 3,38M Исторический максимум: $ 0,3845 $ 0,3845 $ 0,3845 Исторический минимум: $ 0,000888612665530881 $ 0,000888612665530881 $ 0,000888612665530881 Текущая цена: $ 0,003384 $ 0,003384 $ 0,003384 Узнайте больше о цене MUBI (MUBI)

Токеномика MUBI (MUBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MUBI (MUBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUBI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUBI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUBI, изучите текущую цену MUBI!

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