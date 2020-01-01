Токеномика Infiblue World (MONIE) Откройте для себя ключевую информацию о Infiblue World (MONIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infiblue World (MONIE) Infiblue World — это передовая метаверсия блокчейна, разработанная, чтобы революционизировать способы получения дохода игроками с помощью игрового процесса и социальных сетей. Официальный сайт: https://infiblue.world/ Whitepaper: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 Купить MONIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Infiblue World (MONIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infiblue World (MONIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,44M $ 71,44M $ 71,44M Исторический максимум: $ 0,7599 $ 0,7599 $ 0,7599 Исторический минимум: $ 0,00868728746424539 $ 0,00868728746424539 $ 0,00868728746424539 Текущая цена: $ 0,03572 $ 0,03572 $ 0,03572 Узнайте больше о цене Infiblue World (MONIE)

Токеномика Infiblue World (MONIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infiblue World (MONIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONIE, изучите текущую цену MONIE!

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