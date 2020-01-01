Токеномика Infiblue World (MONIE)

Токеномика Infiblue World (MONIE)

Откройте для себя ключевую информацию о Infiblue World (MONIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Infiblue World (MONIE)

Infiblue World — это передовая метаверсия блокчейна, разработанная, чтобы революционизировать способы получения дохода игроками с помощью игрового процесса и социальных сетей.

Официальный сайт:
https://infiblue.world/
Whitepaper:
https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3

Токеномика и анализ цен Infiblue World (MONIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infiblue World (MONIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 71,44M
$ 71,44M$ 71,44M
Исторический максимум:
$ 0,7599
$ 0,7599$ 0,7599
Исторический минимум:
$ 0,00868728746424539
$ 0,00868728746424539$ 0,00868728746424539
Текущая цена:
$ 0,03572
$ 0,03572$ 0,03572

Токеномика Infiblue World (MONIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Infiblue World (MONIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MONIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MONIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONIE, изучите текущую цену MONIE!

Как купить MONIE

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История цены Infiblue World (MONIE)

Анализ истории цены MONIE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MONIE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.