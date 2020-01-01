Токеномика Moonray (MNRY) Откройте для себя ключевую информацию о Moonray (MNRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moonray (MNRY) Moonray – это децентрализованная игровая и развлекательная сеть, функционирующая на базе $MNRY и поддерживающая широкий спектр проектов в области игр, комиксов и анимации. Moonray Game, первая игра, разработанная студией Moonray, – это игра ААА класса в стиле ближнего боя на PVP-арене. Moonray переносит вас на уникальную многопользовательскую боевую арену, где напряженные, стремительные сражения требуют мастерства как в нападении, так и в защите. Игра уже доступна в магазине Epic Games Store и скоро появится на PlayStation. Официальный сайт: https://www.moonray.studio/ Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54 Купить MNRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Moonray (MNRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moonray (MNRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 826,74K $ 826,74K $ 826,74K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 109,37M $ 109,37M $ 109,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,56M $ 7,56M $ 7,56M Исторический максимум: $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 Исторический минимум: $ 0,005071770893518676 $ 0,005071770893518676 $ 0,005071770893518676 Текущая цена: $ 0,007559 $ 0,007559 $ 0,007559 Узнайте больше о цене Moonray (MNRY)

Токеномика Moonray (MNRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moonray (MNRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNRY, изучите текущую цену MNRY!

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