Токеномика Moonray (MNRY)

Токеномика Moonray (MNRY)

Откройте для себя ключевую информацию о Moonray (MNRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Moonray (MNRY)

Moonray – это децентрализованная игровая и развлекательная сеть, функционирующая на базе $MNRY и поддерживающая широкий спектр проектов в области игр, комиксов и анимации. Moonray Game, первая игра, разработанная студией Moonray, – это игра ААА класса в стиле ближнего боя на PVP-арене. Moonray переносит вас на уникальную многопользовательскую боевую арену, где напряженные, стремительные сражения требуют мастерства как в нападении, так и в защите. Игра уже доступна в магазине Epic Games Store и скоро появится на PlayStation.

Официальный сайт:
https://www.moonray.studio/
Whitepaper:
https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54

Токеномика и анализ цен Moonray (MNRY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moonray (MNRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 826,74K
$ 826,74K$ 826,74K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 109,37M
$ 109,37M$ 109,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,56M
$ 7,56M$ 7,56M
Исторический максимум:
$ 0,4
$ 0,4$ 0,4
Исторический минимум:
$ 0,005071770893518676
$ 0,005071770893518676$ 0,005071770893518676
Текущая цена:
$ 0,007559
$ 0,007559$ 0,007559

Токеномика Moonray (MNRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Moonray (MNRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNRY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNRY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNRY, изучите текущую цену MNRY!

Как купить MNRY

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История цены Moonray (MNRY)

Анализ истории цены MNRY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.