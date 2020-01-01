Токеномика Mnemonics (MNEMO) Откройте для себя ключевую информацию о Mnemonics (MNEMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mnemonics (MNEMO) Mnemonics – это управляемый сообществом проект мемкоинов на блокчейне TON, привлекающий энтузиастов мемкоинов и сторонников TON с помощью геймифицированных активностей, таких как стратегические задачи и обмен токенами. Миссия проекта заключается в децентрализации богатства и развитии инклюзивного, активного сообщества. Официальный сайт: https://about.mnemonics-coin.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit Обозреватель блоков: https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX Купить MNEMO сейчас!

Токеномика и анализ цен Mnemonics (MNEMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mnemonics (MNEMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 28,00B $ 28,00B $ 28,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 286,61K $ 286,61K $ 286,61K Исторический максимум: $ 0,0011 $ 0,0011 $ 0,0011 Исторический минимум: $ 0,00000753087888225 $ 0,00000753087888225 $ 0,00000753087888225 Текущая цена: $ 0,000010236 $ 0,000010236 $ 0,000010236 Узнайте больше о цене Mnemonics (MNEMO)

Токеномика Mnemonics (MNEMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mnemonics (MNEMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNEMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNEMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNEMO, изучите текущую цену MNEMO!

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