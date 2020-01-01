Токеномика Mnemonics (MNEMO)

Токеномика Mnemonics (MNEMO)

Откройте для себя ключевую информацию о Mnemonics (MNEMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mnemonics (MNEMO)

Mnemonics – это управляемый сообществом проект мемкоинов на блокчейне TON, привлекающий энтузиастов мемкоинов и сторонников TON с помощью геймифицированных активностей, таких как стратегические задачи и обмен токенами. Миссия проекта заключается в децентрализации богатства и развитии инклюзивного, активного сообщества.

Официальный сайт:
https://about.mnemonics-coin.com/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit
Обозреватель блоков:
https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX

Токеномика и анализ цен Mnemonics (MNEMO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mnemonics (MNEMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 28,00B
$ 28,00B$ 28,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 286,61K
$ 286,61K$ 286,61K
Исторический максимум:
$ 0,0011
$ 0,0011$ 0,0011
Исторический минимум:
$ 0,00000753087888225
$ 0,00000753087888225$ 0,00000753087888225
Текущая цена:
$ 0,000010236
$ 0,000010236$ 0,000010236

Токеномика Mnemonics (MNEMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mnemonics (MNEMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNEMO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNEMO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNEMO, изучите текущую цену MNEMO!

Как купить MNEMO

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История цены Mnemonics (MNEMO)

Анализ истории цены MNEMO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MNEMO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.