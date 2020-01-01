Токеномика Mirror Protocol (MIR) Откройте для себя ключевую информацию о Mirror Protocol (MIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mirror Protocol (MIR) MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Официальный сайт: https://mirror.finance Whitepaper: https://docs.mirror.finance Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Купить MIR сейчас!

Токеномика и анализ цен Mirror Protocol (MIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mirror Protocol (MIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 77,74M $ 77,74M $ 77,74M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 13,6714 $ 13,6714 $ 13,6714 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01294 $ 0,01294 $ 0,01294 Узнайте больше о цене Mirror Protocol (MIR)

Токеномика Mirror Protocol (MIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mirror Protocol (MIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIR, изучите текущую цену MIR!

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