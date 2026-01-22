БиржаDEX+
Текущая цена Mia Ko сегодня составляет 0,003506 USD. Рыночная капитализация MIA составляет -- USD. Отслеживайте обновления цен MIA к USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое!

Текущая цена 1 MIA в USD:

Страница обновлена: 2026-01-22 19:50:22 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mia Ko

Текущая цена Mia Ko (MIA) сегодня составляет $ 0,003506 с изменением 2,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIA на USD составляет $ 0,003506 за MIA.

На данный момент Mia Ko занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MIA. В течение последних 24 часов, MIA торговался в диапазоне от $ 0,002649 (минимум) до $ 0,003897 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MIA изменился на -0,29% за последний час и на -5,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 54,06K.

Рыночная информация Mia Ko (MIA)

Текущая рыночная капитализация Mia Ko составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 54,06K. Циркулируещее обращение MIA составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Mia Ko (MIA) в USD

Отслеживайте изменения цены Mia Ko за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00008484+2,48%
30 дней$ +0,002506+250,60%
60 дней$ +0,002506+250,60%
90 дней$ +0,002506+250,60%
Изменение цены Mia Ko сегодня

Сегодня для MIA зафиксировано изменение $ +0,00008484 (+2,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Mia Ko за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,002506 (+250,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Mia Ko за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MIA изменился на $ +0,002506 (+250,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Mia Ko за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,002506 (+250,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mia Ko (MIA)?

Просмотеть страницу истории цен Mia Ko.

Анализ ИИ для Mia Ko

Аналитика на основе ИИ, которая анализирует последние цены Mia Ko, тенденции объемов торгов и индикаторы рыночных настроений, предоставляя обновления в режиме реального времени для выявления торговых возможностей и поддержки принятия обоснованных решений.

Какие факторы влияют на цены Mia Ko?

Цены токена MIA зависят от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка: Общие тренды крипторынка и уровень доверия инвесторов существенно влияют на движение цен MIA.

Спрос и предложение: Циркуляция токенов, объем торгов и поведение держателей напрямую воздействуют на динамику цен.

Развитие проекта: Обновления, партнерства, прогресс по дорожной карте и технические улучшения стимулируют интерес инвесторов.

Регуляторные новости: Государственные политики и изменения в регулировании крипторынков вызывают волатильность цен.

Активность сообщества: Уровень вовлеченности в социальных сетях, рост сообщества и темпы принятия влияют на восприятие рынка.

Листинги на биржах: Новые партнерства с биржами повышают доступность и увеличивают объем торгов.

Макрофакторы: Глобальные экономические условия, инфляция и тенденции институциональных инвестиций влияют на широкий крипторынок.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Mia Ko?

Люди хотят знать цену Mia Ko (MIA) на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций, определение оптимального времени для покупки/продажи, оценка инвестиционных возможностей и управление уровнем риска в условиях волатильного крипторынка.

Прогноз цены Mia Ko

Прогноз цены Mia Ko (MIA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MIA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Mia Ko (MIA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mia Ko потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Что такое Mia Ko (MIA)

Mia – это эмоциональный ИИ-VTuber, построенный на API xAI, в центре которого находится персонифицированный персонаж с памятью и голосовым взаимодействием, позиционируемый как мемкоин, который следует тенденции человекоподобных ИИ-нарративов.

Источники Mia Ko

Для более глубокого понимания Mia Ko рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mia Ko

Страница обновлена: 2026-01-22 19:50:22 (UTC+8)

Узнайте больше о Mia Ko

MIA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MIA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MIA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Mia Ko (MIA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Mia Ko в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MIA/USDT
$0,003506
$0,003506$0,003506
+2,36%
0,00% (USDT)

Отказ от ответственности

