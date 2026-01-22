Сегодняшняя цена Mia Ko

Текущая цена Mia Ko (MIA) сегодня составляет $ 0,003506 с изменением 2,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIA на USD составляет $ 0,003506 за MIA.

На данный момент Mia Ko занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MIA. В течение последних 24 часов, MIA торговался в диапазоне от $ 0,002649 (минимум) до $ 0,003897 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MIA изменился на -0,29% за последний час и на -5,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 54,06K.

Рыночная информация Mia Ko (MIA)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) $ 54,06K$ 54,06K $ 54,06K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн SOL

