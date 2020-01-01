Токеномика MAIV (MAIV) Откройте для себя ключевую информацию о MAIV (MAIV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAIV (MAIV) MAIV предоставляет капитал разработчикам реальных решений для покупки земли под их проекты. MAIV сохраняет право залога на землю, обеспечивая свои инвестиции за счет базовой стоимости земли, которая увеличивается по мере развития проекта. Пользователи получают доход от финансирования проектов. Официальный сайт: https://maiv.io/ Whitepaper: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a Купить MAIV сейчас!

Токеномика и анализ цен MAIV (MAIV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAIV (MAIV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,10M $ 18,10M $ 18,10M Исторический максимум: $ 0,0041831 $ 0,0041831 $ 0,0041831 Исторический минимум: $ 0,000157448218301527 $ 0,000157448218301527 $ 0,000157448218301527 Текущая цена: $ 0,00181 $ 0,00181 $ 0,00181 Узнайте больше о цене MAIV (MAIV)

Токеномика MAIV (MAIV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAIV (MAIV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAIV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAIV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAIV, изучите текущую цену MAIV!

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