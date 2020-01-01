Токеномика Layerium (LYUM) Откройте для себя ключевую информацию о Layerium (LYUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Layerium (LYUM) Layerium — это блокчейн Layer 2 следующего поколения, масштабирующий любой существующий блокчейн EVM. Официальный сайт: https://www.layerium.org Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d Купить LYUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Layerium (LYUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Layerium (LYUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 370,20K $ 370,20K $ 370,20K Исторический максимум: $ 0,043614 $ 0,043614 $ 0,043614 Исторический минимум: $ 0,000220341214650122 $ 0,000220341214650122 $ 0,000220341214650122 Текущая цена: $ 0,001234 $ 0,001234 $ 0,001234 Узнайте больше о цене Layerium (LYUM)

Токеномика Layerium (LYUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Layerium (LYUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LYUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LYUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYUM, изучите текущую цену LYUM!

Как купить LYUM Заинтересованы в добавлении Layerium (LYUM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LYUM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LYUM на MEXC прямо сейчас!

История цены Layerium (LYUM) Анализ истории цены LYUM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LYUM прямо сейчас!

Прогноз цены LYUM Хотите узнать, куда может двигаться LYUM? Наша страница прогноза цены LYUM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LYUM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!