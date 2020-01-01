Токеномика Layerium (LYUM)

Токеномика Layerium (LYUM)

Откройте для себя ключевую информацию о Layerium (LYUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Layerium (LYUM)

Layerium — это блокчейн Layer 2 следующего поколения, масштабирующий любой существующий блокчейн EVM.

Официальный сайт:
https://www.layerium.org
Whitepaper:
https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d

Токеномика и анализ цен Layerium (LYUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Layerium (LYUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 370,20K
$ 370,20K$ 370,20K
Исторический максимум:
$ 0,043614
$ 0,043614$ 0,043614
Исторический минимум:
$ 0,000220341214650122
$ 0,000220341214650122$ 0,000220341214650122
Текущая цена:
$ 0,001234
$ 0,001234$ 0,001234

Токеномика Layerium (LYUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Layerium (LYUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LYUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LYUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYUM, изучите текущую цену LYUM!

Как купить LYUM

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История цены Layerium (LYUM)

Анализ истории цены LYUM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.