Токеномика WorldMobileToken (WMTX)

Токеномика WorldMobileToken (WMTX)

Откройте для себя ключевую информацию о WorldMobileToken (WMTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) - это утилитарный токен, с помощью которого работает сеть World Mobile, децентрализованная мобильная сеть в авангарде пространства DePIN. World Mobile стремится соединить мир, используя технологию блокчейн и экономику совместного использования. Став оператором AirNode или стейкером токенов, каждый может получить вознаграждение за предоставление услуг клиентам или обеспечение безопасности сети. Сеть World Mobile разрушает триллионную индустрию телекоммуникаций и создает более инклюзивный, устойчивый и уважающий частную жизнь интернет для всех.

Официальный сайт:
https://worldmobile.io
Whitepaper:
https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7

Токеномика и анализ цен WorldMobileToken (WMTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WorldMobileToken (WMTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 106,26M
$ 106,26M$ 106,26M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 702,77M
$ 702,77M$ 702,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 302,40M
$ 302,40M$ 302,40M
Исторический максимум:
$ 0,6453
$ 0,6453$ 0,6453
Исторический минимум:
$ 0,0984476599844396
$ 0,0984476599844396$ 0,0984476599844396
Текущая цена:
$ 0,1512
$ 0,1512$ 0,1512

Токеномика WorldMobileToken (WMTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WorldMobileToken (WMTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WMTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WMTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WMTX, изучите текущую цену WMTX!

Как купить WMTX

Заинтересованы в добавлении WorldMobileToken (WMTX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WMTX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены WorldMobileToken (WMTX)

Анализ истории цены WMTX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WMTX

Хотите узнать, куда может двигаться WMTX? Наша страница прогноза цены WMTX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.