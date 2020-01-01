Токеномика WorldMobileToken (WMTX) Откройте для себя ключевую информацию о WorldMobileToken (WMTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WorldMobileToken (WMTX) World Mobile Token (WMTX) - это утилитарный токен, с помощью которого работает сеть World Mobile, децентрализованная мобильная сеть в авангарде пространства DePIN. World Mobile стремится соединить мир, используя технологию блокчейн и экономику совместного использования. Став оператором AirNode или стейкером токенов, каждый может получить вознаграждение за предоставление услуг клиентам или обеспечение безопасности сети. Сеть World Mobile разрушает триллионную индустрию телекоммуникаций и создает более инклюзивный, устойчивый и уважающий частную жизнь интернет для всех. Официальный сайт: https://worldmobile.io Whitepaper: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 Купить WMTX сейчас!

Токеномика и анализ цен WorldMobileToken (WMTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WorldMobileToken (WMTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 106,26M $ 106,26M $ 106,26M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 702,77M $ 702,77M $ 702,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 302,40M $ 302,40M $ 302,40M Исторический максимум: $ 0,6453 $ 0,6453 $ 0,6453 Исторический минимум: $ 0,0984476599844396 $ 0,0984476599844396 $ 0,0984476599844396 Текущая цена: $ 0,1512 $ 0,1512 $ 0,1512 Узнайте больше о цене WorldMobileToken (WMTX)

Токеномика WorldMobileToken (WMTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WorldMobileToken (WMTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WMTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WMTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WMTX, изучите текущую цену WMTX!

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