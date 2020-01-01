Токеномика Large Language Model (LLM)

Токеномика Large Language Model (LLM)

Откройте для себя ключевую информацию о Large Language Model (LLM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Large Language Model (LLM)

$LLM (Large Language Model) представляет собой новое слияние передовых технологий ИИ и меметики, расширяя границы обеих областей, сочетая ИИ с игривой, дерзкой и часто мятежной культурой интернет-мемов.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/98mb39tPFKQJ4Bif8iVg9mYb9wsfPZgpgN1sxoVTpump

Токеномика и анализ цен Large Language Model (LLM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Large Language Model (LLM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,148
$ 0,148$ 0,148
Исторический минимум:
$ 0,00083992100116347
$ 0,00083992100116347$ 0,00083992100116347
Текущая цена:
$ 0,0015192
$ 0,0015192$ 0,0015192

Токеномика Large Language Model (LLM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Large Language Model (LLM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LLM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LLM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LLM, изучите текущую цену LLM!

Как купить LLM

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История цены Large Language Model (LLM)

Анализ истории цены LLM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LLM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.