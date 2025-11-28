CyberKongz проложил путь для проектов NFT и концепции утилиты, став пионером в таких инновациях, как пара ERC-20, защита смарт-контрактов, утилита второй коллекции и многое другое. Проект ориентирован на энтузиастов web3, увлеченных NFT и DeFi. CyberKongz сотрудничает с такими крупными брендами web2, как adidas и Kawada (nanoblocks), запуская в продажу физические и цифровые продукты, которые быстро раскупаются.