Токеномика Kiba Inu (KIBA) Откройте для себя ключевую информацию о Kiba Inu (KIBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kiba Inu (KIBA) Киба Ину восстанавливает целостность мем-токенов, создавая самые безопасные Dex и Launchpad в пространстве. KibaSwap уже включает наш своп, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools и KibaReports. Официальный сайт: https://kibainu.org Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Купить KIBA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kiba Inu (KIBA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kiba Inu (KIBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 565,50K $ 565,50K $ 565,50K Исторический максимум: $ 0,0000819 $ 0,0000819 $ 0,0000819 Исторический минимум: $ 0,000000138837383056 $ 0,000000138837383056 $ 0,000000138837383056 Текущая цена: $ 0,0000005655 $ 0,0000005655 $ 0,0000005655 Узнайте больше о цене Kiba Inu (KIBA)

Токеномика Kiba Inu (KIBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kiba Inu (KIBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIBA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIBA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIBA, изучите текущую цену KIBA!

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