Что такое KEK by Virtuals (KEK)

$KEK — это токен, обеспечивающий работу децентрализованной финансовой платформы, которая объединяет ИИ и фрактальный анализ рынка. Держатели токенов получают доступ к аналитике ИИ в режиме реального времени, мультистратегическим сигналам и образовательным инструментам, расшифровывающим паттерны Уайкоффа и аномалии объемов. $KEK обеспечивает управление ончейн, позволяя пользователям голосовать за обновления платформы и партнерства. Стейкинг токена открывает доступ к вознаграждениям, премиум-функциям и правам управления. Его распределение осуществляется по прозрачным принципам, с доступностью на децентрализованных биржах. KEK стремится демократизировать торговые знания и способствовать финансовой автономии с помощью ИИ и интеллекта сообщества.

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KEK by Virtuals Прогноз Цены

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Токеномика KEK by Virtuals (KEK)

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KEK на местную валюту

1 KEK к VND ₫ 89,549945 1 KEK к AUD A$ 0,00517256 1 KEK к GBP ￡ 0,00248419 1 KEK к EUR € 0,00292658 1 KEK к USD $ 0,003403 1 KEK к MYR RM 0,01442872 1 KEK к TRY ₺ 0,13394208 1 KEK к JPY ¥ 0,48921528 1 KEK к RUB ₽ 0,26754386 1 KEK к INR ₹ 0,2919774 1 KEK к IDR Rp 55,78687632 1 KEK к KRW ₩ 4,60483751 1 KEK к PHP ₱ 0,1915889 1 KEK к EGP ￡E. 0,17089866 1 KEK к BRL R$ 0,0187165 1 KEK к CAD C$ 0,00459405 1 KEK к BDT ৳ 0,41598272 1 KEK к NGN ₦ 5,25964277 1 KEK к UAH ₴ 0,14139465 1 KEK к VES Bs 0,3403 1 KEK к PKR Rs 0,96291288 1 KEK к KZT ₸ 1,74420765 1 KEK к THB ฿ 0,11035929 1 KEK к TWD NT$ 0,10008223 1 KEK к AED د.إ 0,01248901 1 KEK к CHF Fr 0,0027224 1 KEK к HKD HK$ 0,02667952 1 KEK к MAD .د.م 0,0309673 1 KEK к MXN $ 0,06404446

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о KEK by Virtuals Какова цена KEK by Virtuals (KEK) сегодня? Текущая цена KEK by Virtuals (KEK) составляет 0,003403 USD . Какова рыночная капитализация KEK by Virtuals (KEK)? Текущая рыночная капитализация KEK by Virtuals составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения KEK на его рыночную цену в реальном времени 0,003403 USD . Каково оборотное предложение KEK by Virtuals (KEK)? Текущее оборотное предложение KEK by Virtuals (KEK) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена KEK by Virtuals (KEK)? По состоянию на 2025-06-16 самая высокая цена KEK by Virtuals (KEK) составляет 0,03923 USD . Каков 24-часовой объем торгов KEK by Virtuals (KEK)? 24-часовой объем торгов KEK by Virtuals (KEK) составляет $ 53,52K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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