Токеномика Invest Zone (IVFUN) Откройте для себя ключевую информацию о Invest Zone (IVFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Invest Zone (IVFUN) IVfun – самый развлекательный токен на блокчейне! Это криптовалюта с изюминкой, поддерживаемая любителями веселья и питаемая чистой радостью. Официальный сайт: https://ivfun.meme/ Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Купить IVFUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Invest Zone (IVFUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Invest Zone (IVFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 350,70K $ 350,70K $ 350,70K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 940,22M $ 940,22M $ 940,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 373,00K $ 373,00K $ 373,00K Исторический максимум: $ 0,04011 $ 0,04011 $ 0,04011 Исторический минимум: $ 0,000271537603769047 $ 0,000271537603769047 $ 0,000271537603769047 Текущая цена: $ 0,000373 $ 0,000373 $ 0,000373 Узнайте больше о цене Invest Zone (IVFUN)

Токеномика Invest Zone (IVFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Invest Zone (IVFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IVFUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IVFUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IVFUN, изучите текущую цену IVFUN!

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