Что такое NEXAIPHONE

Токеномика и анализ цен NexAIPhone (NEXAIPHONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NexAIPhone (NEXAIPHONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 511,50 $ 511,50 $ 511,50 Исторический максимум: $ 24,239 $ 24,239 $ 24,239 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000005115 $ 0,0000005115 $ 0,0000005115 Узнайте больше о цене NexAIPhone (NEXAIPHONE) Купить NEXAIPHONE сейчас!

Информация о NexAIPhone (NEXAIPHONE) Смартфон NexAI Phone с поддержкой Web3, готовый к майнингу DePIN, с поддержкой NFT, мультичейн-кошельком и управлением DAO. Пользуйтесь и зарабатывайте. Смартфон NexAI Phone с поддержкой Web3, готовый к майнингу DePIN, с поддержкой NFT, мультичейн-кошельком и управлением DAO. Пользуйтесь и зарабатывайте. Официальный сайт: https://www.nexphone.pro/ Whitepaper: https://www.nexphone.pro/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xd60EF1a5C6dfB0818F72d1A6f6cC3eb33F6A7db8

Токеномика NexAIPhone (NEXAIPHONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NexAIPhone (NEXAIPHONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEXAIPHONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEXAIPHONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEXAIPHONE, изучите текущую цену NEXAIPHONE!

История цены NexAIPhone (NEXAIPHONE) Анализ истории цены NEXAIPHONE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены NEXAIPHONE Хотите узнать, куда может двигаться NEXAIPHONE? Наша страница прогноза цены NEXAIPHONE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

