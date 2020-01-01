Токеномика Interlay (INTR) Откройте для себя ключевую информацию о Interlay (INTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Interlay (INTR) Interlay — это децентрализованная сеть, предназначенная для соединения криптовалют, таких как биткоин, с платформами DeFi, такими как Polkadot и Ethereum. Сеть Interlay размещена как парачейн Polkadot и будет подключена к Cosmos, Ethereum и другим крупным сетям DeFi. Официальный сайт: https://interlay.io/ Whitepaper: https://docs.interlay.io/#/ Обозреватель блоков: https://interlay.subscan.io/ Купить INTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Interlay (INTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Interlay (INTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 158,10K $ 158,10K $ 158,10K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 67,02M $ 67,02M $ 67,02M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,44 $ 0,44 $ 0,44 Исторический минимум: $ 0,002310864146166033 $ 0,002310864146166033 $ 0,002310864146166033 Текущая цена: $ 0,002359 $ 0,002359 $ 0,002359 Узнайте больше о цене Interlay (INTR)

Токеномика Interlay (INTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Interlay (INTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INTR, изучите текущую цену INTR!

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