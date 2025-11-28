Что такое ZYPH

Токеномика Zyphora (ZYPH) Откройте для себя ключевую информацию о Zyphora (ZYPH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Zyphora (ZYPH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zyphora (ZYPH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,78K $ 5,78K $ 5,78K Исторический максимум: $ 0,17286 $ 0,17286 $ 0,17286 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000002754 $ 0,0000002754 $ 0,0000002754 Узнайте больше о цене Zyphora (ZYPH) Купить ZYPH сейчас!

Информация о Zyphora (ZYPH) Zyphora – модульный блокчейн-стек. Создавайте умнее. Внедряйте быстрее. Масштабируйте безгранично. Zyphora позволяет разработчикам запускать высокопроизводительные роллапы 2 уровня с помощью модульной, комбинируемой структуры. Официальный сайт: https://zyphora.pro/ Whitepaper: https://zyphora.pro/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6aC9dF6C8b45F841eB9235994e3dC248073d862b

Токеномика Zyphora (ZYPH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zyphora (ZYPH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZYPH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZYPH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZYPH, изучите текущую цену ZYPH!

Как купить ZYPH Заинтересованы в добавлении Zyphora (ZYPH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZYPH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZYPH на MEXC прямо сейчас! История цены Zyphora (ZYPH) Анализ истории цены ZYPH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZYPH прямо сейчас! Прогноз цены ZYPH Хотите узнать, куда может двигаться ZYPH? Наша страница прогноза цены ZYPH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZYPH прямо сейчас!

