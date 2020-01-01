Токеномика Hooked Protocol (HOOK)
Информация о Hooked Protocol (HOOK)
Компания Hooked Protocol создает "трамплин" для массового внедрения Web3, предоставляя специализированные продукты Learn and Earn и инфраструктуру для входа пользователей и предприятий в новый мир Web3.
Токеномика и анализ цен Hooked Protocol (HOOK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hooked Protocol (HOOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Hooked Protocol (HOOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Hooked Protocol (HOOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HOOK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HOOK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOOK, изучите текущую цену HOOK!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 HOOK = 0,09084 USD