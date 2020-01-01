Токеномика Hooked Protocol (HOOK) Откройте для себя ключевую информацию о Hooked Protocol (HOOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hooked Protocol (HOOK) Компания Hooked Protocol создает "трамплин" для массового внедрения Web3, предоставляя специализированные продукты Learn and Earn и инфраструктуру для входа пользователей и предприятий в новый мир Web3. Официальный сайт: https://hooked.io/ Whitepaper: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Купить HOOK сейчас!

Токеномика и анализ цен Hooked Protocol (HOOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hooked Protocol (HOOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,79M $ 21,79M $ 21,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 239,92M $ 239,92M $ 239,92M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,0806 $ 4,0806 $ 4,0806 Исторический минимум: $ 0,07833259635294688 $ 0,07833259635294688 $ 0,07833259635294688 Текущая цена: $ 0,09084 $ 0,09084 $ 0,09084 Узнайте больше о цене Hooked Protocol (HOOK)

Токеномика Hooked Protocol (HOOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hooked Protocol (HOOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOOK, изучите текущую цену HOOK!

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