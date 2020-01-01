Токеномика Hooked Protocol (HOOK)

Токеномика Hooked Protocol (HOOK)

Откройте для себя ключевую информацию о Hooked Protocol (HOOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hooked Protocol (HOOK)

Компания Hooked Protocol создает "трамплин" для массового внедрения Web3, предоставляя специализированные продукты Learn and Earn и инфраструктуру для входа пользователей и предприятий в новый мир Web3.

Официальный сайт:
https://hooked.io/
Whitepaper:
https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0

Токеномика и анализ цен Hooked Protocol (HOOK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hooked Protocol (HOOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,79M
$ 21,79M$ 21,79M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 239,92M
$ 239,92M$ 239,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4,0806
$ 4,0806$ 4,0806
Исторический минимум:
$ 0,07833259635294688
$ 0,07833259635294688$ 0,07833259635294688
Текущая цена:
$ 0,09084
$ 0,09084$ 0,09084

Токеномика Hooked Protocol (HOOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hooked Protocol (HOOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOOK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOOK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOOK, изучите текущую цену HOOK!

Как купить HOOK

Заинтересованы в добавлении Hooked Protocol (HOOK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HOOK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Hooked Protocol (HOOK)

Анализ истории цены HOOK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HOOK

Хотите узнать, куда может двигаться HOOK? Наша страница прогноза цены HOOK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.