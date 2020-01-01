Токеномика UPCX (UPC)

Токеномика UPCX (UPC)

Откройте для себя ключевую информацию о UPCX (UPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UPCX (UPC)

UPCX — это платежная система с открытым исходным кодом с поддержкой суперприложений, где UPC является собственным токеном UPCX и используется для различных целей, включая обработку транзакций и обеспечение безопасности.

Официальный сайт:
https://upcx.io/
Whitepaper:
https://upcx.io/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE

Токеномика и анализ цен UPCX (UPC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UPCX (UPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 327,18M
$ 327,18M$ 327,18M
Общее предложение:
$ 780,00M
$ 780,00M$ 780,00M
Оборотное предложение:
$ 91,60M
$ 91,60M$ 91,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,79B
$ 2,79B$ 2,79B
Исторический максимум:
$ 5,8
$ 5,8$ 5,8
Исторический минимум:
$ 1,0490959955718784
$ 1,0490959955718784$ 1,0490959955718784
Текущая цена:
$ 3,572
$ 3,572$ 3,572

Токеномика UPCX (UPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UPCX (UPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UPC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UPC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UPC, изучите текущую цену UPC!

Как купить UPC

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История цены UPCX (UPC)

Анализ истории цены UPC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.