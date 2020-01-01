Токеномика UPCX (UPC) Откройте для себя ключевую информацию о UPCX (UPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UPCX (UPC) UPCX — это платежная система с открытым исходным кодом с поддержкой суперприложений, где UPC является собственным токеном UPCX и используется для различных целей, включая обработку транзакций и обеспечение безопасности. Официальный сайт: https://upcx.io/ Whitepaper: https://upcx.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE Купить UPC сейчас!

Токеномика и анализ цен UPCX (UPC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UPCX (UPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 327,18M $ 327,18M $ 327,18M Общее предложение: $ 780,00M $ 780,00M $ 780,00M Оборотное предложение: $ 91,60M $ 91,60M $ 91,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,79B $ 2,79B $ 2,79B Исторический максимум: $ 5,8 $ 5,8 $ 5,8 Исторический минимум: $ 1,0490959955718784 $ 1,0490959955718784 $ 1,0490959955718784 Текущая цена: $ 3,572 $ 3,572 $ 3,572 Узнайте больше о цене UPCX (UPC)

Токеномика UPCX (UPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UPCX (UPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UPC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UPC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UPC, изучите текущую цену UPC!

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