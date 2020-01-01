Токеномика Happy Cat (HAPPY) Откройте для себя ключевую информацию о Happy Cat (HAPPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Happy Cat (HAPPY) Официальный проект мема Happy Cat, которому принадлежат права на IP мема. У него есть приложение Telegram с 1 миллионом ежемесячных активных пользователей. Проект распределил 80% предложения в виде аирдропа среди игроков приложения, 10% – среди владельцев мобильных устройств Solana, а оставшиеся 10% были добавлены в пул ликвидности и сожжены. Кот счастлив. Официальный сайт: https://happycatonsol.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Купить HAPPY сейчас!

Токеномика и анализ цен Happy Cat (HAPPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Happy Cat (HAPPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,35M $ 5,35M $ 5,35M Общее предложение: $ 3,33B $ 3,33B $ 3,33B Оборотное предложение: $ 3,33B $ 3,33B $ 3,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,35M $ 5,35M $ 5,35M Исторический максимум: $ 0,05765 $ 0,05765 $ 0,05765 Исторический минимум: $ 0,000382420636071654 $ 0,000382420636071654 $ 0,000382420636071654 Текущая цена: $ 0,0016043 $ 0,0016043 $ 0,0016043 Узнайте больше о цене Happy Cat (HAPPY)

Токеномика Happy Cat (HAPPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Happy Cat (HAPPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAPPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAPPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAPPY, изучите текущую цену HAPPY!

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