Токеномика Hamster (HAM) Откройте для себя ключевую информацию о Hamster (HAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hamster (HAM) Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Официальный сайт: https://swaphamster.io/ Whitepaper: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e Купить HAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Hamster (HAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hamster (HAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 760,33K $ 760,33K $ 760,33K Общее предложение: $ 10 000,00T $ 10 000,00T $ 10 000,00T Оборотное предложение: $ 2 384,23T $ 2 384,23T $ 2 384,23T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,19M $ 3,19M $ 3,19M Исторический максимум: $ 0,00000008 $ 0,00000008 $ 0,00000008 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000000003189 $ 0,0000000003189 $ 0,0000000003189 Узнайте больше о цене Hamster (HAM)

Токеномика Hamster (HAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hamster (HAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAM, изучите текущую цену HAM!

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