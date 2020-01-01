Токеномика Hamster (HAM)

Токеномика Hamster (HAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Hamster (HAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hamster (HAM)

Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success.

Официальный сайт:
https://swaphamster.io/
Whitepaper:
https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e

Токеномика и анализ цен Hamster (HAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hamster (HAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 760,33K
$ 760,33K$ 760,33K
Общее предложение:
$ 10 000,00T
$ 10 000,00T$ 10 000,00T
Оборотное предложение:
$ 2 384,23T
$ 2 384,23T$ 2 384,23T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,19M
$ 3,19M$ 3,19M
Исторический максимум:
$ 0,00000008
$ 0,00000008$ 0,00000008
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0000000003189
$ 0,0000000003189$ 0,0000000003189

Токеномика Hamster (HAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hamster (HAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAM, изучите текущую цену HAM!

Как купить HAM

Заинтересованы в добавлении Hamster (HAM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HAM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Hamster (HAM)

Анализ истории цены HAM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HAM

Хотите узнать, куда может двигаться HAM? Наша страница прогноза цены HAM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.