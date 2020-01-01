Токеномика GSYS (GSYS) Откройте для себя ключевую информацию о GSYS (GSYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GSYS (GSYS) Платформа Genesys сочетает в себе технологию DeFi-Blockchain с решениями сообщества для создания самых быстрых, масштабируемых и экономичных продуктов и услуг для криптовалютных транзакций и NFT. Официальный сайт: https://genesys.network/ Whitepaper: https://genesyblockchain.gitbook.io/genesys-blockchain/genesys-blockchain-gchain/gchain Обозреватель блоков: https://gchainexplorer.genesys.network Купить GSYS сейчас!

Токеномика и анализ цен GSYS (GSYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GSYS (GSYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 33,00M $ 33,00M $ 33,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 651,75K $ 651,75K $ 651,75K Исторический максимум: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Исторический минимум: $ 0,011818060067975832 $ 0,011818060067975832 $ 0,011818060067975832 Текущая цена: $ 0,01975 $ 0,01975 $ 0,01975 Узнайте больше о цене GSYS (GSYS)

Токеномика GSYS (GSYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GSYS (GSYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GSYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GSYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GSYS, изучите текущую цену GSYS!

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