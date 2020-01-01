Токеномика GSYS (GSYS)

Токеномика GSYS (GSYS)

Откройте для себя ключевую информацию о GSYS (GSYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GSYS (GSYS)

Платформа Genesys сочетает в себе технологию DeFi-Blockchain с решениями сообщества для создания самых быстрых, масштабируемых и экономичных продуктов и услуг для криптовалютных транзакций и NFT.

Официальный сайт:
https://genesys.network/
Whitepaper:
https://genesyblockchain.gitbook.io/genesys-blockchain/genesys-blockchain-gchain/gchain
Обозреватель блоков:
https://gchainexplorer.genesys.network

Токеномика и анализ цен GSYS (GSYS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GSYS (GSYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 33,00M
$ 33,00M$ 33,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 651,75K
$ 651,75K$ 651,75K
Исторический максимум:
$ 1,75
$ 1,75$ 1,75
Исторический минимум:
$ 0,011818060067975832
$ 0,011818060067975832$ 0,011818060067975832
Текущая цена:
$ 0,01975
$ 0,01975$ 0,01975

Токеномика GSYS (GSYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GSYS (GSYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GSYS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GSYS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GSYS, изучите текущую цену GSYS!

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История цены GSYS (GSYS)

Анализ истории цены GSYS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.