Токеномика ORBIT (GRIFT)

Токеномика ORBIT (GRIFT)

Откройте для себя ключевую информацию о ORBIT (GRIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ORBIT (GRIFT)

ИИ-агент, который помогает пользователям выполнять действия в DeFi с помощью естественного языка.

Официальный сайт:
https://www.orbitcryptoai.com/
Whitepaper:
https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump

Токеномика и анализ цен ORBIT (GRIFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORBIT (GRIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,10M
$ 8,10M$ 8,10M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,198
$ 0,198$ 0,198
Исторический минимум:
$ 0,000073183931858806
$ 0,000073183931858806$ 0,000073183931858806
Текущая цена:
$ 0,008098
$ 0,008098$ 0,008098

Токеномика ORBIT (GRIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ORBIT (GRIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GRIFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GRIFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRIFT, изучите текущую цену GRIFT!

Как купить GRIFT

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История цены ORBIT (GRIFT)

Анализ истории цены GRIFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GRIFT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.