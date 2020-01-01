Токеномика ORBIT (GRIFT) Откройте для себя ключевую информацию о ORBIT (GRIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ORBIT (GRIFT) ИИ-агент, который помогает пользователям выполнять действия в DeFi с помощью естественного языка. Официальный сайт: https://www.orbitcryptoai.com/ Whitepaper: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Купить GRIFT сейчас!

Токеномика и анализ цен ORBIT (GRIFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORBIT (GRIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,10M $ 8,10M $ 8,10M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,198 $ 0,198 $ 0,198 Исторический минимум: $ 0,000073183931858806 $ 0,000073183931858806 $ 0,000073183931858806 Текущая цена: $ 0,008098 $ 0,008098 $ 0,008098 Узнайте больше о цене ORBIT (GRIFT)

Токеномика ORBIT (GRIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ORBIT (GRIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRIFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRIFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRIFT, изучите текущую цену GRIFT!

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