Токеномика Green Bitcoin (GREENBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Green Bitcoin (GREENBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Green Bitcoin (GREENBTC) Green Bitcoin - это новый тип криптовалюты, который позволяет держателям участвовать в стейкинге с помощью революционного геймифицированного механизма "зеленого стейкинга". Официальный сайт: https://greenbitcoin.xyz/ Whitepaper: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Купить GREENBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Green Bitcoin (GREENBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Green Bitcoin (GREENBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,81M $ 20,81M $ 20,81M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Исторический максимум: $ 1,885 $ 1,885 $ 1,885 Исторический минимум: $ 0,023519724343042153 $ 0,023519724343042153 $ 0,023519724343042153 Текущая цена: $ 0,0626 $ 0,0626 $ 0,0626 Узнайте больше о цене Green Bitcoin (GREENBTC)

Токеномика Green Bitcoin (GREENBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Green Bitcoin (GREENBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GREENBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GREENBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GREENBTC, изучите текущую цену GREENBTC!

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