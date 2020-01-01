Токеномика Got Guaranteed (GOTG) Откройте для себя ключевую информацию о Got Guaranteed (GOTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Got Guaranteed (GOTG) Компания GotG запустила первое в мире решение по гарантированному страхованию DAG на рынке цифровых активов. GotG первой на рынке цифровых активов внедрила и запустила решение DAG guarantee-insurance, которое оценивается как значительное достижение, резко повысившее стабильность инвесторов цифровых активов. Теперь фонды управления цифровыми активами и инвесторы цифровых активов могут получить одновременно стабильность и доходность для своих цифровых активов благодаря решению DAG по гарантийному страхованию от GotG Platform. Официальный сайт: https://gotg.world/ Whitepaper: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d Купить GOTG сейчас!

Токеномика и анализ цен Got Guaranteed (GOTG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Got Guaranteed (GOTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,80B $ 1,80B $ 1,80B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,35M $ 7,35M $ 7,35M Исторический максимум: $ 15 $ 15 $ 15 Исторический минимум: $ 0,000749738824703273 $ 0,000749738824703273 $ 0,000749738824703273 Текущая цена: $ 0,004081 $ 0,004081 $ 0,004081 Узнайте больше о цене Got Guaranteed (GOTG)

Токеномика Got Guaranteed (GOTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Got Guaranteed (GOTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOTG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOTG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOTG, изучите текущую цену GOTG!

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