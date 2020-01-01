Токеномика Got Guaranteed (GOTG)

Токеномика Got Guaranteed (GOTG)

Откройте для себя ключевую информацию о Got Guaranteed (GOTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Got Guaranteed (GOTG)

Компания GotG запустила первое в мире решение по гарантированному страхованию DAG на рынке цифровых активов. GotG первой на рынке цифровых активов внедрила и запустила решение DAG guarantee-insurance, которое оценивается как значительное достижение, резко повысившее стабильность инвесторов цифровых активов. Теперь фонды управления цифровыми активами и инвесторы цифровых активов могут получить одновременно стабильность и доходность для своих цифровых активов благодаря решению DAG по гарантийному страхованию от GotG Platform.

Официальный сайт:
https://gotg.world/
Whitepaper:
https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d

Токеномика и анализ цен Got Guaranteed (GOTG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Got Guaranteed (GOTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,80B
$ 1,80B$ 1,80B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,35M
$ 7,35M$ 7,35M
Исторический максимум:
$ 15
$ 15$ 15
Исторический минимум:
$ 0,000749738824703273
$ 0,000749738824703273$ 0,000749738824703273
Текущая цена:
$ 0,004081
$ 0,004081$ 0,004081

Токеномика Got Guaranteed (GOTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Got Guaranteed (GOTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOTG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOTG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOTG, изучите текущую цену GOTG!

Как купить GOTG

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История цены Got Guaranteed (GOTG)

Анализ истории цены GOTG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GOTG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.